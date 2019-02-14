أخبار مصر | كلمات هيروغليفة على شهادات ميلاد المصريين.. فما معناها؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمات هيروغليفة على شهادات ميلاد المصريين.. فما معناها؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هل خطر ببالك ذات مرة أن تتفحص شهادة ميلاد ابنك أو ابنتك، أو حتى شهادة ميلادك الخاصة، ولو تفحصتها فهل لا حظت الرموز على جانبي الشهادة، فكثير من الرموز التي نراها على بعض المستخرجات الرسمية الحكومية كشهادات الميلاد، أو العملات الورقية، ونظن أنها لمجرد الزخرفة، أو إعطاء نوع من الأمان للورقة ضد التزييف، نكتشف من خلال خبراء الهيروغليفية أنها كلمات ذات دلالة ومعنى.

قال أحمد رضا، الباحث في اللغة المصرية القديمة جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، المستخرج الرسمي من شهادة الميلاد المميكنة، والتي تصدر حاليًا من فروع مكاتب السجل المدني، ويتم طباعتها من خلال ماكينات خاصة تحوي رمزًا مصريًا قديمًا هامًا للغاية.

وأشار رضا إلى أن هذا الرمز هو مس ام كمت "ms m kmt"، وهو موجود حاليًا في المستخرج الرسمي لشهادة الميلاد المميكنة، وهذه الجملة بالخط المصري القديم "الهيروغليفي" موجودة داخل خرطوش ملكي علي جانبي الشهادة، ومعنى الرمز "مولود في مصر".

والكلمات الثلاث -والكلام لرضا- الأولى هي "مس"، وهي رمز هيروغليفي ثنائي الصوت، وجاء حرف "ميم" المتتم الصوتي حرف "سين"، وبعدها مخصص، والمخصص هو رمز أو رسمة تشير إلى نوع المولود سواء ذكر أو أنثى، والكلمة تعنى يولد، مولود، ولد.

أما عن الحرف "M" فهو حرف جر بسيط، يمثل علامة أحادية الصوت، تمثل في الطبيعة البومة، وهي أيضًا حرف أبجدي أحادي، وتأتي أيضا الميم كخبرية في الجملة الإسمية، ومن الممكن أن تأتي في جملة فعلية، وموقعها هنا حرف جر بسيط، ومعناها في.

وأضاف رضا أن كمت، وهي الكلمة الأخيرة في الجملة أقدم اسم لمصر، ومعناها الأرض الخصبة أو الأرض الكاملة، نسبة لخصوبة الأرض والطمي الذي يوجد بها، وجاء منها فعل "كم" أي يكمل أو يقضي مثل "كم إن إف رنبوت إم حتب نت" والتي تعني "قضي السنوات في رضا الاله"، وكذلك الميم متتم صوتي، والمخصص أي الرمز الدال على الكلمة، وهو عبارة هنا عن شوارع متقاطعه كي تدل على معنى بلد.