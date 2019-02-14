رشوان: الموافقة على زيادة بدل الصحفيين إلى 2100 جنيه

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قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، إنه حصل على موافقة رسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبه 25% ليصل إلى 2100 جنيه. وأضاف رشوان، في تصريح لمحرري الصحف والمواقع الإلكترونية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم دعم ميزانية النقابة بمبلغ مالي والحكومة تقوم بدراسته حاليا. وأوضح أنه سيسعى لتحديد موعد إقراره رسميا، موجها الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وعقد رشوان، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لبدء حملته الانتخابية. ودار حوار بين خبراء وباحثي المركز مع رشوان بشأن البرنامج الانتخابي، وتم طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات عن تفعيل بعض النقاط التي يمكن تنفيذها بعد فوزه، واختتم اللقاء بإعلان أعضاء المركز الدعم الكامل
وعقد رشوان، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لبدء حملته الانتخابية. ودار حوار بين خبراء وباحثي المركز مع رشوان بشأن البرنامج الانتخابي، وتم طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات عن تفعيل بعض النقاط التي يمكن تنفيذها بعد فوزه، واختتم اللقاء بإعلان أعضاء المركز الدعم الكامل للكاتب الصحفي ضياء رشوان. وتقدم رشوان الأحد الماضي، بأوراق ترشحه إلى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وذلك للترشح على منصب النقيب.
وأطلق رشوان شعار حملته الانتخابية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي يخوضها على منصب النقيب، بعنوان: "لم الشمل وهيبة النقابة".
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