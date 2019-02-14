انت الان تتابع صديق العيسوي يعلق على «زيادة بدل الصحفيين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال صديق العيسوي الصحفي بجريدة التحرير، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، إن تصريحات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، بخصوص زيادة قيمة بدل التكنولوجيا للصحفيين بنسبة 25%، لو صح ذلك، فإنه يكون قد حسم منصب النقيب لصالحه تماما. وأضاف "العيسوي"، أن عددا كبيرا من الصحفيين يعيشون أسوأ أوضاعهم الاقتصادية نتيجة غلق العديد من الصحف وقرارات الفصل التعسفي التى طالت عشرات بل مئات الصحفيين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح "العيسوي" أن دور نقابة الصحفيين خلال الفترة الماضية، لم يكن على المستوى المطلوب رغم بعض الإنجازات التى تحققت، لذلك يجب إعادة النظر فى الأجور، حتى يواكب دخل الصحفى الظروف الاقتصادية. وتابع: "الصحفي ليس له مكان عمل ثابت، وأحيانًا يضطر للانتقال بين أماكن متعددة لتغطية حدث واحد، وأن عددا كبيرا من