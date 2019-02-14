انت الان تتابع رشوان: قدمت طلبا لتجميد عضويتي بـ«الوطنية للصحافة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، إنه أرسل طلبا لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، يطلب خلاله تجميد عضويته في الهيئة. وأضاف، رشوان خلال لقائه مع محرري الصحف بمقر حملته الانتخابية اليوم الأبعاء، في حالة فوزه في الانتخابات سأتقدم باستقالتي. وتابع رشوان "أخشى ان يكون هناك تعارض مصالح حال فوزي في الانتخابات.. ووجود نقابة قوية أهم من عضوية الهيئة وسأكون مدافعا عن الصحفيين". وأكد رشوان موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط على زيادة بدل التدريب إلى 2100 جنيه.
وعقد رشوان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لبدأ حملته الانتخابية. ودار حوار بين خبراء وباحثين المركز مع رشوان بشأن البرنامج الانتخابي، وتم طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات عن تفعيل بعض النقاط التي يمكن تنفيذها بعد فوزه، واختتم اللقاء بإعلان أعضاء المركز
وعقد رشوان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لبدأ حملته الانتخابية. ودار حوار بين خبراء وباحثين المركز مع رشوان بشأن البرنامج الانتخابي، وتم طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات عن تفعيل بعض النقاط التي يمكن تنفيذها بعد فوزه، واختتم اللقاء بإعلان أعضاء المركز الدعم الكامل للكاتب الصحفي ضياء رشوان. وتقدم رشوان الأحد الماضي، بأوراق ترشحه إلى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وذلك للترشح على منصب النقيب.
وأطلق رشوان شعار حملته الانتخابية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي يخوضها على منصب النقيب، بعنوان: "لم الشمل وهيبة النقابة".
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