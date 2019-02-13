انت الان تتابع رشوان: لن تمس هيبة «الصحفيين» إذا أصبحت نقيبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين الأسبق، إنه جاء مستدعى لإنقاذ المهنة، موضحا أن "الصحفي أصبح يستعر من نقابته والكارنيه بسبب فقدان النقابة هيبتها". وأضاف "رشوان" على هامش لقائه بمحرري الصحف والمواقع الإلكترونية بالمقر الانتخابي اليوم الأربعاء، أن "مجلس النقابة انقسم في الفترات السابقة، وهو ما تسبب في ضياع هيبة الكيان النقابي، وليس لدي قائمة انتخابية أخوض بها المعركة الانتخابية وكذلك طوال الدورات الأربع الانتخابية السابقة.

وتابع رشوان: "لست في معسكر المعارضة أو التأييد، وتوحد المجلس أولى خطوات عودة الكيان النقابي". وأردف "أنا كنت محسوب لمدة 30 سنة على المعارضة وكذلك كنت محسَوب في فترة الإخوان على المعارضة، ولست أنا الراجل الذي يكون محسوبا على مؤيد أو معارض". واستطرد، لو كنت نقيبا للصحفيين لن تمس هيبة النقابة،