شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: السيسي أكد ضرورة التعامل بشفافية واحترام مع عدم التدخل في شؤون الآخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن سعادته بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2002، بناء على المجهودات الكبرى، التي تبذلها في الملف الإفريقي.

ولفت «راضي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، إلى أن الجهود الكثيرة التي تقوم بها الدولة المصرية بشأن ملف القارة السمراء، وأن أغلب بنود جدول الأعمال الخاص بالاتحاد يصب في قطاع الأعمال وتطوير التعليم، عوضا عن تطوير البنية التحتية وربط السكك الحديدية، والتي تعد تحولا داخل أفريقيا.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة التعامل بشفافية واحترام ومصلحة مشتركة مع عدم التدخل في شؤون الآخرين.