شكرا لقرائتكم خبر عن «التوك توك» يخضع للضرائب لأول مرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية لأول مرة بشأن محاسبة مركبات التوك توك، وفحص نشاطها وتوحيد أسس محاسبة هذا النشاط، تحقيقا للعدالة الضريبية.

وقالت المصلحة إنها أعدت دراسة شاملة لهذا النشاط من واقع الملفات والبيانات، حيث راعت صافي الإيرادات اليومية، وعدد أيام العمل، وصافي الربح.

وحدد الإيراد اليومي لعام ٢٠١٤ باعتباره سنة أساس المحاسبة بـ١٠٠جنيه، ويراعى زيادته بواقع ١٠% سنويا تراكميا.

وقننت التعليمات عملية بيع التوك توك ونقل ملكيته لأشخاص آخرين، وحددت طريقة سداد الضريبة المستحقة على المركبة إذا كانت مملوكة لموظف.

الضرائب تخضع التوك توك لأول مرة