شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التعديل الدستوري يحمي الفئات المهمشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، إنها مع إجراء التعديلات الدستورية بوصف دستور 2014 جاء في مرحلة صعبة تمر بها البلاد وبالتالي يحتاج إلى بعض التعديلات حتى يكون متواكبا مع المرحلة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن.

وأضافت مي محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تعديل الدستور يضمن كوته للمرأة في مجلس النواب بواقع 25%، وسط دور كبير للمرأة داخل البرلمان والوزارة المختلفة لاسيما وأنها أثبتت كفاءة وتستطيع أن تصل بصوتها إلى كل الأماكن.

وأشارت إلى أن 4 سنوات مدة الرئاسة غير كافية سواء كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أو غيره، موضحة أن التعديل للدستور به تمييز إيجابي للفئات المهمشة وهو أمر جيد جدا.