انت الان تتابع رئيس الزمالك: أنا ماليش أفلام.. والدستور لازم يتلغي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال رئيس نادي الزمالك، إنه كان أول من رفض القسم على الدستور الحالي، واصفا كل مواده بأنها "مفخخة"، إذ أكد خلال مشاركته -بصفته النيابية- في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، تأييده الكامل للتعديلات، قائلا: "أنا لا أؤيدها فقط، وإنما أريد أن يتم إلغاء الدستور الحالي من الجلدة للجلدة"-على حد تعبيره-، مشيرا إلى تأييده المطلق لحقوق المرأة، مشيرًا إلى أن "المرأة قادت كل الثورات من 1919 وحتى 30 يونيو، وأننا جميعا كنا نرى المرأة تقف في طوابير، والرجال نايمين في البيت"، ليعترض بعض النواب، فيرد منصور: "لا أنا مابخافش وماليش أفلام".

وقطع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حديث رئيس الزمالك، قائلا: "بلاش تستفز الرجالة يا مرتضى"، ليرد الأخير مجددا "أنا ماليش أفلام"، ويكررها عدة مرات.واختتم رئيس الزمالك، حديثه، بالتأكيد على أنه يوافق بشدة على إلغاء الهيئة الوطنية للإعلام، مشيرا إلى أن الهيئات القضائية في الوقت نفسه خاضت كفاحا