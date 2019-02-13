شكرا لقرائتكم خبر عن الهضيبي: بدء التجهيز للاحتفال بمئوية ثورة 19 وحزب الوفد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي للحزب وعضو لجنة تنظيم الاحتفال بمئوية الوفد، بأن الاستعداد للاحتفال بمئوية ثورة 1919 وحزب الوفد يجري على قدم وساق، وذلك من حيث الاستعدادات والتجهيزات التي تجري حاليًا لتجهيز قاعة المؤتمرات الكبرى «المنارة» استعدادًا للاحتفالية الكبرى للشعب المصري وليس الوفديين فقط.

وأوضح الهضيبي في بيان، الأربعاء، أنه جرى إعداد فيلم تسجيلي وتاريخي لهذه المناسبة الوطنية الجليلة والمشرفة لجموع المصريين، وتم الاتفاق مع فرقة الموسيقي العربية للانضمام لبرنامج الحفل، كذلك التعاقد مع أحد كبار المطربين للمشاركة في الاحتفالية، حيث سيلقي المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، كلمة في بداية الاحتفال يحدد فيها الخط السياسي للحزب ورؤية الحزب المستقبلية للحياة السياسية والاقتصادية في مصر.

وذكر أنه جرى طبع الدعوات على ورق البردي والبدء في توجيهها من الأسبوع المقبل على المسؤولين بمجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب وقيادات الأحزاب المصرية، بالإضافة إلى بعض رؤساء الدول العربية والأفريقية والعالمية وسفراء الدول الأجنبية المرتبطة ارتباطا وثيقًا بثورة 1919 باعتبارها ثورة أثرت في وجدان الكثير من الشعوب ودول العالم.