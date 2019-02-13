شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» ينجح فى إدارة جلسات مناقشة التعديلات الدستورية: «سأحمي أي نائب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، في إدارة الجلسات الثلاث لمناقشة التعديلات الدستورية، مانحًا الفرصة كاملة لجميع النواب للحديث عن مبدأ التعديل، معقبًا: «سوف أحمي أي نائب في إبداء رأيه طبقا للائحة».

كشف رئيس المجلس، في بداية المجلس، عن طريقة وأسلوب المناقشات حول التعديلات الدستورية، موضحًا أن «المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد».

استمع رئيس المجلس إلى ممثلي الهيئات البرلمانية حسب حجمها وعدد مقاعدها، ثم استمع إلى باقي الأعضاء دون أية مشكلة، وتحدث الجميع عن رأيه في مبدأ تعديل الدستور سواء كان مؤيدا أو رافضا.

وشهدت الجلسة العامة آراء مختلفة حول مبدأ تعديل الدستور من النواب، ودعا رئيس المجلس جميع النواب لإبداء رأيهم دون أن يحجر أحد على رأي الآخر، مؤكدًا أن «الجميع له حق إبداء رأيه».

وحرص على إتاحة الفرصة لنائبين من الأغلبية ثم واحد من المعارضة، وطلب من النواب الالتزام بالقواعد والوقت المحدد، مشددًا على عدم جواز مقاطعة أي نائب لحديث زميل».

وأعلن «عبدالعال» التصويت على التعديلات من حيث المبدأ نداء بالاسم، الخميس، معتبرًا أن الهدف من التعديلات «إصلاح النظام السياسى، وأنها ليست موجهة لصالح شخص معين».

في سياق آخر، أعلن هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدًا أنها «تنسف المسار الديمقراطي الذي نأمل أن يسير كما تم التوافق عليه»، على حد قوله.

وقال في الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب أكثر من خمس أعضاء المجلس، الأربعاء، «ما يحدث إخلال بالدستور وبإرادة الشعب».

واعتبر أن التعديلات المتعلقة بالسلطة القضائية تعمل على «دسترة عدم استقلال القضاء»، فيما اعتبر أن اقتراح تشكيل مجلس الشيوخ يتنافى مع الوضع الاقتصادي المصري»، معقبًا: «إزاي وضعنا الاقتصادي سيء ونعمل مجلس شيوخ؟».