شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تسهم في حل أزمة قضية سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتم بالقضايا الأفريقية في جميع المحافل، وكثف زياراته للقارة المسراء منذ بداية رئاسته.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن مصر الآن تدخل القاهرة الأفريقية بمفردات سياسيتة وتنموية جديدة ولا تعتمد على التاريخ فقط، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي وتاريخ مصر يفرض وجودًا سياسيًا لها في أفريقيا.

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن مصر لديها القدرة على قيادة افريقيا في المشروعات التنموية والأفريقية، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن انشغال القاهرة بدورها في الشرق الأوسط وأوضاعها الداخلية أثر على دورها الأفريقي.

وأكد «الفقي» أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي سيكون له تأثيرًا إيجابيًا في قضية «سد النهضة»، لافتًا إلى أنه لابد من تبني مصر مشروعصا موحدًا خلال فترة رئاسة الاتحاد الأفريقي، والعمل على تنفيذه.