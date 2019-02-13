شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اتصالات النواب»: التعديلات الدستورية تصب في صالح الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النوابـ، تأييده لمقترح تعديل الدستور، مشيرا إلى أن هناك توافق بين كثير من النواب على التعديلات.

وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن التعديلات الدستورية تصب في صالح الوطن وسيتم الشرح للمواطنين باستفاضة.

وناشد المواطنين الابتعاد عن الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدير حالة من الإحباط في الشارع المصري.