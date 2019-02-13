شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يستمع لآراء 221 نائبًا حول التعديلات الدستورية «دون إقصاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمع مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأربعاء، لآراء 221 نائبا من جميع التيارات الحزبية والمستقلة المؤيدة والمعارضة للتعديلات الدستورية، دون إقصاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديلات الدستورية والمواد المطروحة للتعديل.

ومن المقرر التصويت، الخميس، على إحالة التعديلات الدستورية إلى اللجنة التشريعية نداء بالاسم.

وقال «عبدالعال» إن التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس أعضاء المجلس لم تمس النظام البرلماني وصلاحيات البرلمان.