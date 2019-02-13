شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عليش: لا نقدم أعمال مبتذلة في الإذاعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإذاعي خالد عليش إن «الإذاعة تعتبر الصديق الخفي للمواطن، وإن ما نقدمه الآن قد يشكل صدمة للمستمعين والمذيعين زمان».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «ما تقدمه الإذاعة اليوم هو الراديو التجاري من أجل تحقيق ربح، ونحن نحافظ على الآداب العامة، ولا نقدم حاجات مبتذلة، ونقدم أشياء بلغة الجيل بقالب كوميدي أو لطيف أو اجتماعي».

وتابع أن «الإذاعة المصرية ستبقى رقم واحد، وأسمع إذاعة الشرق الأوسط والشباب والرياضة، وتبقى الإذاعات التجارية لها رونقها ودورها في الوقت الحالي»، مشيرًا إلى أن «الاختلاف بين الأجيال طبيعي جدًا، وانتقلت من نجوم إف إم إلى ميجا إف إم لبرنامج (معاك في المحطة مع خالد عليش)، ولا يتغير جمهوري وبرنامجي يكون لمدة 3 ساعات من السابعة صباحًا».