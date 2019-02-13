شكرا لقرائتكم خبر عن كامل البيطار: لم استمع للإذاعة منذ 30 عامًا لأنه «مفيش جديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإذاعي الكبير كامل البيطار إن «مشكلتي في الحياة أني رجل واضح وصريح، وشخصيًا أني لم استمع للراديو منذ 30 عامًا، بالذات بعد خروجي معاش، لأنه لا يوجد أي جديد في الراديو».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «90 % من أفكار صوت العرب كانت من بنات أفكاري، والآن هناك أشخاص يعيشون على أفكار الآخرين، واستحوذوا على المناصب والأوضاع».

وتابع: «برنامجي عن (ما يطلبه العمال) من عمل اسمي وكنت أقدمه لمدة 9 سنوات، ويذاع من الواحدة إلى الواحدة ونصف، وبعدها برنامج (مع العمال العرب) الذي أصبح علامة من علامات صوت العرب»، مشيرًا إلى أن «هناك ردحًا يحدث في التلفزيون، ولم استمع للإذاعة منذ 30 عامًا لأنه (مفيش جديد)».

وأردف: «زمان كانت الشرق الأوسط من أروع الإذاعات الموجودة، ودلوقتي مفيش إيناس جوهر وسناء منصور، وكنا زمان في حالة تنافس عظيم وأصدقاء على أعلى مستوى».