شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: 30% من قيادات القطاع سيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تزايد دور المرأة في قطاع الطاقة ومختلف مجالات صناعة البترول والغاز وهو ما دفع مؤتمر إيجبس 2019 لتخصيص يوم كامل لمناقشة الوضع الحالي للمرأة وسبل تعزيز مشاركتها في الأنشطة البترولية ودعمها في المنافسة والابتكار وتولي المناصب القيادية، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يتشرف بأن المرأة تمثل 30%من نسبة القيادات بالقطاع، لافتًا إلى أن المرأة جزء هام من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي يتم التقدم فيه بخطوات واضحة وتحقيق نجاحات وتميز في بلوغ أهدافه.

جاء ذلك خلال كلمته أمام جلسة المرأة في الطاقة في مؤتمر ايجبس 2019 بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري.

وأكد «الملا» أن تكريم المرأة في هذا المؤتمر كحدث رئيسي في فعالياته حق أساسي يؤكد إيمان قطاع البترول بأهمية وكفاءة الدور الذي تلعبه المرأة في منظومة العمل البترولي، مشيرًا إلى أن حضور وزيرة التخطيط لهذه الجلسة وتقديم نماذج ناجحة تعمل بهذه الصناعة الحيوية يأتي من قبل تحفيز المرأة العاملة في قطاع البترول للمنافسة بقوة في تنفيذ الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابًا على القطاع ونتائج أعماله.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، على الدور الهام للمرأة في الحياة العامة بمصر وتميز الكثيرات في مجال أداء الأعمال وتوجه الدولة نحو تعظيم هذا الدور ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر لعام 2030 وتوفير فرص التميز والتمكين، مشيرة إلى تولى المرأة 8 حقائب وزارية في الحكومة الحالية و15% من نواب البرلمان لافتة إلى اهتمام الحكومة الموسع بإزالة العقبات أمام تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في النمو الاجتماعي من خلال 7 برامج وهي اختيار نموذج كقدوة ومثل أعلى ووضع إطار تشريعي لتمكينها وتحقيق المزيد من المساواة والتمكين من استخدام تكنولوجيا المعلومات والقيادة وتوفير برامج لرعاية الأطفال، مشيرة إلى دعم الحكومة لنشر تلك الثقافة في المجتمع.

وفى نهاية الجلسة تم تكريم الفائزات بالجوائز المخصصة من المؤتمر، حيث فازت بجائزة القيادة النسائية المقدمة من شركة توتال المهندسة عزة كامل مساعد رئيس شركة الوسطاني للاستكشاف، وفازت بجائزة الجيل القادم المقدمة من شركة أباتشي المهندسة سارة منصور مهندسة تحكم بشركة جاسكو، وفاز بجائزة المبدعين الأكاديميين في مجال التكنولوجيا والعلوم والهندسة المقدمة من شركة بيكر هيوز نادين التناهي من الجامعة الأمريكية، كما فازت شركة اكسون موبيل إيجيبت بجائزة شركة العام.