محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: تصوير - محمود بكار: بدأت مساء الأربعاء، فعاليات الاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة، وسط حضور الآلاف من المريدين. وبدأ الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين فعاليات الليلة الختامية، بالسرادق المقام أمام مسجد السيدة نفيسة، وسط إجراءات أمنية مشددة. ومن المقرر أن يختتم الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين مولد السيدة نفيسة، في تمام الـ 12 صباح الجمعة.

كانت هذه تفاصيل خبر "التهامي" يصل مولد السيدة نفيسة لبدء احتفالات "الليلة الكبيرة" ​ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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