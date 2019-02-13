الجريدة الرسمية تنشر ضوابط "ساعة الراحة" في انتخابات أشمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في الانتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة "أشمون" في محافظة المنوفية.

وحسب الجدول الزمني للانتخابات التكميلية، من المقرر أن يبدأ تصويت المصريين في الخارج يومي 1 و2 مارس المقبل، وتجرى انتخابات الداخل يومي 10 و11 من نفس الشهر.

وجاء بالقرار رقم 17 لسنة 2019، أن ساعة الراحة المقررة قانونًا، تبدأ من الساعة الثالثة مساءً وحتى الرابعة مساءً، ولرئيس اللجنة الفرعية تعديل موعد تلك الفترة وفقًا لظروف سير العملية الانتخابية وبما يحقق التيسير على الناخبين وتحقيق راحتهم وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري، فضًلا عن عدم جواز مد الراحة لأكثر من ساعة.

وأكدت المادة الثانية من القرار، على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

وأوضحت المادة الثالثة، أن على رئيس اللجنة الفرعية الإعلان للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة، بالتوقف عن التصويت مؤقتا عند فترة الراحة، ويتم غلق مقر اللجنة بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي، وإثبات رقمه ف محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك.

ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابي تحت أي ظرف.

ووفق المادة الرابعة، فإن اللجنة يتم فتحها بعد انتهاء مدة فترة الراحة، والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الثلاثاء، عن القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على مقعد أشمون.

وأرفقت الهيئة اسم المرشح كاملًا وشهرته، والانتماء السياسي والرمز الانتخابي لكل مرشح، حيث شملت القائمة 18 مرشحًا.