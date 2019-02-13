رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد مناقشة تعديل الدستور: استمرت 10 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي استمرت قرابة 10 ساعات؛ لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مقترح تعديل الدستور.

وقبل رفع الجلسة، أخذ "عبدالعال"، موافقة الأعضاء على غلق باب المناقشة، حول الرأي من حيث المبدأ، وجاءت أغلب آراء النواب بالموافقة على تقرير اللجنة بشأن التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس البرلمان، الأعضاء بضرورة الحضور غدًا في تمام العاشرة صباحا؛ لأخذ التصويت نداءً بالاسم على التعديلات الدستورية.

وخلال الجلسة تعهد رئيس مجلس النواب، بإتاحة الفرصة للجميع للإدلاء برأيهم بمنتهى الشفافية والوضوح، مؤكدًا فتح باب الحوار المجتمعي أمام الجميع، وأن الكلمة النهائية في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه ستكون للشعب المصري.

ونفى رئيس البرلمان، أن يكون التعديل الدستوري الهدف منه شخص بعينه، مؤكدا أيضا أن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها مطلقا بما يقوم به البرلمان.

ووافقت الهيئات البرلمانية للأحزاب على التعديلات الدستورية.