اتحاد كتاب مصر ينعي الشاعر محجوب موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، الشاعر محجوب موسى، الذي رحل عنا، مساء أمس، عن عمر يناهز 84 عاما.

الشاعر الكبير محجوب موسى عضو اتحاد كتاب مصر والعديد من الهيئات الأدبية والثقافية، صدر له عدة دواوين شعرية، منها: بساطة 1957م، وبسمة الخريف 1958م، وأغنى الناس 1964م، والعذاب الجميل 1987م، وأحجيًة بسيطة 1987م، وأحرف دامعة 1996م، وومضات شعرية 1998م.

إلى جانب مجموعة أناشيد إسلامية بعنوان" إسلامنا لا يهون" 1984م، وديوانين بالعامية، هما: ثنائيات محجوبية 1989م، وقول يا حجر 1990م، ومسرحية شعرية بعنوان "ابن جحا تلميذا" 1988م.

ويعد الراحل فارسا من فرسان علم العروض، ومن مؤلفاته فى هذا الميدان: "دليلك إلى علم العروض"، نال محجوب موسى العديد من شهادات التقدير والجوائز، منها جائزة الشعر الأولى من المجلس الأعلى للثقافة 1963م، ومن مديرية الثقافة بالإسكندرية عام 1968م.