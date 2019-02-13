ضياء رشوان يوضح موقف الصحفيين الإلكترونيين من الانضمام للنقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن دستور 2014 أول من اعترف بالصحفيين الإلكترونيين.

وأضاف رشوان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "هناك اعتباران؛ الأول يقول إن الصحافة الإلكترونية مهنة مستقلة فيجوز أن يكون لها نقابة، والرأي الثاني يقول إن الإلكترونيين مثل باقي الصحف أبناء مهنة واحدة، ومن ثم ينضموا للنقابة، وفي الحالتين يجب أن يتم إعداد تشريع واحد للطرفين".

وأوضح أن "وضع الصحفيين الإلكترونيين حاليًا متوقف على تعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بتأسيس نقابة الصحفيين، أو أن يؤسسوا نقابة خاصة بهم مثلما فعل الزميل صلاح عبدالصبور الذي شرع في تأسيس نقابة للإلكترونيين".

وتابع: "حتى الآن ينظمنا قانون 76 لسنة 1970، وأي حديث أو وعد بمخالفة القانون كلام خاطئ، فمجلس النقابة يعتمد في لجنة القيد على القانون الحالي وعملية تغيير القانون هي المنظمة لذلك".​