مصر | حبس شقيقين هشما رأس طفل لسرقته بالسلام

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قررت نيابة السلام حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى لتهشيمهما رأس طفل لسرقته بالسلام.

وكشفت تحقيقات نيابة السلام، فى واقعة التعدي على طفل وتهشيم رأسه بمدينة السلام، عن وقوع الحادثة بعد مطاردة شابان للطفل لسرقته، وما أن فشلا فى سرقته حاولوا التعدى عليه وعلى والده، وهو ما أدى لتهشم رأس الطفل ونقله للمستشفى.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول "معاذ. م" 11 سنة، مصابا بتهشم فى الجمجمة، وحالته الصحية حرجة للغاية، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين الطفل ووالده وشابين آخرين بالمنطقة، قام على إثرها بالتعدي عليهما، مما أسفر عن إصابة الطفل بتهشم في الجمجمة عقب تعدى المتهمين عليه بشومة، وبعمل التحريات دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ك ر"، وشقيقه "ه ر"، وجار البحث عنهما، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.