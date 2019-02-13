أخبار مصر | غدا.. البرلمان يصوت على إحالة التعديلات الدستورية للجنة التشريعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. البرلمان يصوت على إحالة التعديلات الدستورية للجنة التشريعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمع اليوم الأربعاء، مجلس النواب، لآراء ٢٢١ نائب من جميع التيارات الحزبية والمستقلة المؤيدة والمعارضة دون إقصاء أحد من إبداء رأيه فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن يشهد غدا الخميس، بجلسة باكر التصويت على إحالة التعديلات للجنة التشريعية نداء بالاسم.