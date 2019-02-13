أخبار مصر | غدا.. البرلمان يصوت على إحالة التعديلات الدستورية للجنة التشريعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. البرلمان يصوت على إحالة التعديلات الدستورية للجنة التشريعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استمع اليوم الأربعاء، مجلس النواب، لآراء ٢٢١ نائب من جميع التيارات الحزبية والمستقلة المؤيدة والمعارضة دون إقصاء أحد من إبداء رأيه فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية.
ومن المقرر أن يشهد غدا الخميس، بجلسة باكر التصويت على إحالة التعديلات للجنة التشريعية نداء بالاسم.
كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حدد اليوم طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة فى التعديلات الدستورية.
وعُقدت ثلاث جلسات لمناقشة مبدأ التعديل فى الدستور، كانت المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد.
وأضاف رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة أن مبدأ التعديل يقتضى حصر النقاش فقط فيما تضمنه الطلب المقدم بالتعديل من مواد مطلوب تعديلها ولا يجوز إضافة مواد جديدة على هذه المواد التى تضمنها طلب التعديل.
وقال إن نظام الحديث سيكون بالبدء بالاستماع لممثلى الهيئات البرلمانية بحسب حجمها وعدد المقاعد الحاصلة عليها ثم نستمع لباقى الأعضاء.
وأضاف عبد العال أنه "سوف نراعى التوازن والتنوع بحيث يتحدث اثنان من الأغلبية ثم واحد من المعارضة".
وسوف نخصص لكل متحدث من رؤساء الهيئات البرلمانية ثلاث دقائق وباقى الأعضاء دقيقتين.
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