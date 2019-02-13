إخلاء سبيل مهندس بشركة بترول ومقاول بكفالة 5 آلاف جنيه في قضية "رشوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أخلت الدائرة الثانية جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، سبيل "م.غ" مهندس بأحد شركات البترول، و"أ.ح" مقاول، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في واقعة اتهامهما بتقاضي رشوة مالية من مقاول آخر.

وقدم المحامي إبراهيم طنطاوي، دفاع المتهمين لمحكمة الجنايات مستندات تكشف أن للمتهم الثاني مستحقات مالية لدى مقدم البلاغ (مقاول) فطلب من الأول التوسط لاستردادها.

وقال "طنطاوي" في تصريحات لمصراوي، إنه تقدم بمستند عبارة عن محضر رسمي يفيد استيلاء مقدم البلاغ على معدات بقيمة 8 ملايين جنيه من شركة المتهم الثاني، إضافة لتقديم تسجيل يفيد اعتراف الشاكي بعدم صحة الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ألقت القبض على مهندس بإحدى شركات البترول بتهمة استغلال موقعه الوظيفي في طلب رشوة مالية مقابل تسهيل بعض الأعمال.

وتلقت إدارة الأموال العامة بلاغًا من "ر.م"، المدير الإداري لإحدى شركات المقاولات بقيام "م.غ" مهندس كهرباء بإحدى شركات البترول بطلبه مبلغ خمسمائة ألف جنيه لنفسه مقابل تسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات للأعمال التي نفذتها الشركة التي يعمل بها المُبلغ بأحد المشروعات التابعة للشركة محل عمله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تقاضيه 100 ألف جنيه كمقدمة لمبلغ الرشوة بواسطة "أ.ح"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.