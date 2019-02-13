ضياء رشوان: تقدمت بطلب لتجميد عضويتي بـ"الوطنية للصحافة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، تقدمه بطلب لكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لتجميد عضويته بالهيئة الوطنية للصحافة، على أن يتقدم بطلب لرئيس الجمهورية باستقالته حال فوزه في الانتخابات.
وأوضح رشوان في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن قراره جاء بصفته عضوًا في الهيئة وتحسبًا لتعارض المصالح، موضحًا أنه طلب تجميد عضويته في الوقت الحالي على أن يتقدم بطلب رسمي باستقالته لرئيس الجمهورية حال فوزه، كون تعيينه في الهيئة صدر بقرار جمهوري.
وتجرى انتخابات نقابة الصحفيين مطلع مارس المقبل.
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