اتجاه للإبقاء على هيئتي الصحافة والإعلام بالدستور.. والبرلمان يصوّت غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بحذف التعديلات المقترحة على المادتين ١١١ و١١٢ بالدستور، المتعلقتان بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والتي نصت التعديلات المقترحة على حذفها.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال؛ لمناقشة تقرير اللجنة العامة، بشأن طلب تعديل الدستور المقدم من ١٥٥ عضوا بالبرلمان.

كان ائتلاف "دعم مصر" طلب في مقترحاته التي تقدم بها لرئيس مجلس النواب بشأن تعديل الدستور، إلغاء المادتين (212 ، 213) من الدستور بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وقال هيكل، إن الدساتير تم إعدادها من أجل مصلحة الشعوب، وكذلك تعديل الدستور يكون لمصلحة الشعب، وليس لصالح شخص بعينه، وبالتالي فلا مانع من تعديل الدستور.

واعترض "هيكل" على إلغاء المادتين ١١١و١١٢ المتعلقتان بتشكيل الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

وتنص المادة 212 على أن "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد(...)".

كما نصت المادة 213 على أن "الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد (...)".

وقال هيكل: "المادتان تتعلقان بهيئات إدارية، تدير أموال الدولة في هاتين الهيئتين، كما أن الأمر غير مرتبط برؤية الدولة بوجود وزير إعلام من عدمه".

وأضاف: "تحدثت مع بعض الزملاء بالمجلس للإبقاء على المادتين الخاصتين بهيئتي الصحافة والإعلام".

ومن جانبه، عقب "عبدالعال"، مؤكدًا أن حذف مواد من التعديلات المقترحة، أمرًا سهلًا، على عكس إضافة تعديلات جديدة، مشددًا على أنه سيتم التصويت غدًا على إلغاء تلك التعديلات المقترحة بشأن المادتين.

وفي مطلع أبريل 2017، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

ويترأس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، فيما يترأس الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي كرم جبر، ويترأس حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.