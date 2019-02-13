أخبار مصر | ننشر خريطة احتفالات الطريقة الرفاعية بمولد الرفاعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خريطة احتفالات الطريقة الرفاعية بمولد الرفاعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل الطريقة الرفاعية بمولد القطب الكبير أحمد شهاب الدين الرفاعي تحت رعاية الدكتور عبدالهادى أحمد القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية يوم الجمعه المقبلة.

وتفتتح عقب صلاة الجمعة الحضرة العامة أمام مقصورة ضريح علي أبو شباك داخل مسجد الرفاعي ويستمر الإحتفالات بالمولد حتي يوم الخميس ٢١ فبراير.

من جهته قال الشيخ طارق الرفاعي شيخ عموم الطريقة الرفاعية، إن برنامج الاحتفال بمولد الرفاعي سيكون أول يوم مشاركة الطريقة الجازولية الشاذلية لشيخها سالم جابر الجازولي عقب صلاة العشاء داخل مسجد الرفاعي.

وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة، أن مشاركة الطريقة الدسوقية المحمدية لشيخها مختار على محمد الدسوقي بحضرة احتفالا بمولد الرفاعي عقب صلاة عشاء يوم الأحد داخل المسجد ، ويوم الأثنين مراسم أبناء الطريقة الرفاعية عقب صلاة العصر داخل الحوش السماوى للمسجد ثم مشاركة الطريقة البيومية لشيخها أحمد حامد فضل.

وتابع: يوم الثلاثاء ستشاركنا في الطريقة الحامدية الشاذلية لشيخها الحسين سلامة الراضي إحتفالنا بالمولد عقب صلاة العشاء داخل مسجد الرفاعي.

يحتفل أبناء الطرق الصوفية في مصر والعالم العربي والإسلامي، بمولد السيدة نفيسة رضي الله عنها - بالقاهرة.

ويبدأ الحفل مع نقيب المنشدين والمبتهلين الشيخ محمود التهامي، فى تمام الساعة العاشرة مساءً، ومسك الختام مع عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي بميدان السيدة نفيسة رضي الله عنها.

وقالت الطرق الصوفية، إنها ستشارك بكثافة فى الاحتفال بمولد السيدة نفيسة، وستدفع بعدد كبير من مريديها وأتباعها لإحياء الاحتفالات التى تنظمها الصوفية كل عام.

وهنأت الطريقة الرفاعية محمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب و شيخ مشايخ الطرق الصوفية و رئيس مجلسها الأعلي و رئيس تكتل دعم الدولة المصرية بالبرلمان الدكتور عبدالهادي القصبي وجموع الشعب المصري بمولد السيدة نفيسة.