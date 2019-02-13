مصر | التحقيق مع سائق قتل حارس فيلا في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع سائق قتل حارس فيلا في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها مع سائق في اتهامه بقتل حارس فيلا بدائرة قسم شرطة المقطم.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة المقطم،من المستشفى يفيد وصول حارس فيلا جثة هامدة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لحارس فيلا وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء الواقعة سائق سابق لصاحب الفيلا.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

نرشح لكم: تعرف على سبب إغلاق الطريق الدائري 20 يوما

كشفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور عن تفاصيل أعمال صيانة الفواصل الطولية والعرضية بالطريق الدائري في الاتجاهين.

وأوضحت المرور في بيان لها أن الأعمال ستشمل المسافة من أعلى المريوطية حتى أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وسيتم استقطاع حارة مرورية من الحارات الأربع بمنطقة "9 د"، وتبدأ الأعمال في الاتجاه القادم من المريوطية لأكتوبر.

وأشارت المرور أن مدة أعمال الصيانة 20 يوما ستكون أسبوعيا من 12.5 صباح الجمعة وحتي الخامسة صباح السبت على مدار 10 أسابيع اعتبارا من الجمعة القادمة.