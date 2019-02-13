شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: سنتحرك قانونيًا للطعن على إلغاء منع ظهور رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، واستعرض العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة الإعلامية ومن بينها التحرك القانونى للطعن على الحكم الابتدائى الصادر بإلغاء قرار منع رئيس الزمالك من استضافته بوسائل الإعلام حيث قرر المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم المذكور.

وأكد المجلس أنه سيواصل عمله الموكل إليه بموجب الدستور والقانون باعتباره السلطة المختصة في حماية حرية الرأى والتعبير في وسائل الإعلام من الممارسات الضارة والشاذة التي تعرقل تمتع المجتمع بحقوقه الكاملة في هذه الحريات الأساسية مع ضمان الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها وكذلك حماية القيم وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهة وبما يتوافق مع القيم والهوية الثقافية المصرية.

وشدد المجلس على أنه لم يصدر يوماً قراراً يحمل شبهة إعتداء على حق الرأى والتعبير منذ تأسيسه وحتى الآن وسيظل متمسكاً بموقفه وفقاً للدستور والقانون.

كما أكد المجلس حرصه التام على اتخاذ الإجراءات المتاحة له طبقاً للقانون لمواجهة أي إعتداء على حقوق المجتمع وحريات المشاهدين والقراء في التمتع بإعلام حر ومستقل خال من البذاءات والسفالات والألفاظ المتدنية والإتهامات المرسلة التي تنال من حرية الرأى.

ولفت المجلس النظر إلى ما جاء به القانون 180 لسنة 2018 (مادة 62) بعدم جواز تأجير مساحات البث للغير إلا بعد الحصول على تصريح مكتوب من المجلس ولهذا سوف تتعرض أي وسيلة إعلامية تخالف هذه المادة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

ووافق المجلس على القواعد المنظمة لمنح التراخيص لشركات التحقق من الإنتشار والمشاهدة والإستماع وآليات متابعة كافة الأعمال واعتماد النتائج وفقاً للمنهجية العلمية المتفق عليها، وفى هذا الصدد شكل لجنة برئاسة اللواء الدكتور/ أبوبكر الجندى – وزير التنمية المحلية السابق وعضوية عدد من الخبراء على رأسهم الدكتور إبراهيم حجازى عضو مجلس النواب وغيرهم لضمان الجدية والحيدة والموضوعية في بحوث المشاهدة.