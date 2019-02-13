شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعقد اجتماعه الأول مع قيادات «المجتمعات العمرانية الجديدة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد، اجتماعه الأول مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساء الأربعاء.

شهد الاجتماع متابعة موقف خطة العام المالي الحالي، والموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة في المدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وكذا مشروعات المرافق والخدمات، مع ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ.

استعرض الاجتماع خطة طرح عدد من وحدات مشروعي «سكن مصر وجنة» التي سيتم الإعلان عنها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكلف الوزير نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد تقرير وافي عن موقف كل المشروعات المنفذة وبرامج زمنية لمتابعتها.

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يعقد اجتماعه الأول مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يعقد اجتماعه الأول مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يعقد اجتماعه الأول مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة