شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دستوري: إطلاق منصة قضائية أفريقية للمحاكم 17 فبراير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن إطلاق منصة قضائية إفريقية للمحاكم يوم 17 فبرير الجاري تمثل أهمية كبرى لاسيما مع وجود مسائل قانونية متعددة مسكوت عن وجود أحكام لها وتخضع للاجتهاد.

وأضاف فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأحكام القانونية كلها سواء كانت دستورية أم قانونية محددة ومتناهية ولكن الوقائع والأحداث غير متناهية، ولذلك يوجد الاجتهاد.

وتابع أن المنصة القضائية الإفريقية للمحاكم تختص بالقضايا المشتركة وليست قضايا تنظر أمام المحاكم ومشتركة بين مصر ودولة إفريقية وهو وارد ولا تكون محل نزاع مطروح على المحكمة الدستورية العليا المصرية ويتم طرحه على منصة قضائية للتداول.