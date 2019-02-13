شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب»: ضمانات لـ«استقلال القضاء» في التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستستمع إلى رأي أعضاء السلطة القضائية بكل هيئاتها وجهاتها في مسألة التعديلات الدستورية لضمان استقلال القضاء ورضاء القضاة.

جاء ذلك ردًا على النائبة عبير الخولي التي وافقت على التعديلات جزئيا، وتحفظت على المواد الخاصة بالقضاء.

وقالت «الخولى» خلال الجلسة العامة، الأربعاء: «استقلال القضاء أعطى لمصر سمعة جيدة في العالم، وأساتذة قانون مصريون شاركوا في وضع قوانين ودساتير لبعض الدول العربية».