شكرا لقرائتكم خبر عن «لم الشمل وهيبة النقابة».. شعار حملة ضياء رشوان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، شعار حملته الانتخابية في انتخابات التجديد النصفى التي يخوضها على منصب النقيب وذلك بعنوان: «لم الشمل وهيبة النقابة».

كان الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تقدم الأحد الماضى، بأوراق ترشحه للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين وذلك للترشح على منصب النقيب.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بدأت الأحد الماضى تلقي طلبات الترشح على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة ١مارس المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ النقابة في تلقى الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجارى، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالطابق الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.