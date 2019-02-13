شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التعديلات الدستورية: «بأي منطق نقول للرئيس امشي بعد ما اشتغل كتير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة الوطنية لحزب «مستقبل وطن» التعديلات الدستورية بأنها تأتى من أجل «مزيد من الحريات».

وقال ناصر، أثناء جلسة مناقشة تقرير اللجنة العامة الخاص بالتعديلات، الأربعاء: «هذا يوم تاريخى حيث الانتهاء من المرحلة الانتقالية وبداية الدولة القوية التي تقود الشرق الأوسط وأفريقيا».

من جهته، قال النائب هانى أباظة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: «نحن في لحظة فارقة، ونتكلم الآن على رجل ترأس شبه دولة، لا تعليم ولا صحة ولا بنية تحتية».

وتساءل: «بأى منطق نقول للرئيس: امشى، بعد ما اشتغل كتير ونطمس إنجازاته، نحن في حزب الوفد نوافق على التعديلات الدستورية».