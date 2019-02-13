شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: الحكومة تستطيع إلغاء ندب القضاة بقرار تنفيذي من الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة تستطيع من خلال قرار تنفيذي من سطر واحد من الغد أن تلغي ندب القضاة.

وأضاف «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، ردا على تساؤل النائب عماد محروس بشأن المادة 235 من الدستور الخاصة بإلغاء ندب القضاة في باب الأحكام الانتقالية، أن إلغاء الندب قد يتم بقرار إدارى يصدر من الغد فينتهى الندب.

وتساءل: «لماذا نلجأ إلى الوسيلة الأصعب وهي التشريع، فلا يجب أن يتحمل المجلس هذا العبء بينما الحكومة يمكنها بقرار تنفيذى من سطر واحد من غد إلغاء الندب».