اللقطات الأولى من داخل مصنع مستحضرات تجميل مغشوشة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على الصور الأولى من داخل مصنع غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

تحريات العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدت أن "أشرف.ع"، صاحب المصنع، يستخدم خامات رديئة مجهولة المصدر في عملية تصنيع منتجات غير صالحة للاستخدام وغير مسجلة بوزارة الصحة مستغلا علامات تجارية لشركات عالمية "شايني، ماجيك تاتش، نيو ستار"، وطرحها بالأسواق لجمهور المواطنين مسببا أضرارا بصحة المواطنين.

بمداهمة المصنع، تم ضبط مالكه، وعُثر على 6 آلاف و630 عبوة منتج نهائي غير صالحة للاستخدام "منظف وملمع زجاج، شاور، مذيب للدهون، جل شعر، بلسم" و7 آلاف زجاجة فارغة داخل أكياس بلاستيك و3 آلاف استيكر وكراتين فارغة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.