"سرقوا 3 ملايين خبطة واحدة".. تفاصيل سقوط عصابة "الشرطة المزيفة" بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات استيلاء تشكيل عصابي يضم 12 شخصا تخصصوا في ارتكاب جرائم سرقة المواطنين وانتحالهم صفة رجال شرطة.

تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أكدت أن "رضا. م"، تزعم تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع 11 آخرين، تخصصوا في انتحال صفة رجال شرطة، وأنهم استولوا على مبلغ 3 ملايين جنيه من موظف بالمعاش بطريق الفيوم.

وتمكنت مأموريات بقيادة الرائد فريد معاذ والنقيبين محمد سعودي ومصطفى لاشين معاونو مباحث الهرم، من ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقيتي خرطوش، واعترافهم باستدراج "زكي.ع" 61 سنة، مقيم بفيلا في العبور، بادعاء استبدال مبالغ مالية إلى طريق الفيوم دائرة قسم الهرم مستقلين ثلاث سيارات -تم ضبط اثنين منهم- واستولوا منه على ثلاثة ملايين جنيه اقتسموها فيما بينهم.

أمام العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم، أرشد المتهمون عن مبلغ مليون و440 ألف جنيه، وبسؤال المجني عليه، علل عدم تحريره محضر خشية مساءلته عن مصدر المبلغ المالي.

جهود البحث والتحري لضبط المباحث توصلت أيضا إلى أن المتهم الأول اشتراك في تنفيذ واقعة سرقة خليجيين اثنين عقب مداهمة شقته على أنه وباقي المتهمين رجال شرطة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.