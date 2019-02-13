محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: نشرت الجريدة الرسمية، قرار لوزير الآثار الدكتور خالد العناني، بتحويل موقع "القصابة البحرية" بناحية أبو مرقيق بمحافظة مطروح إلى أرض أثرية. وجاء بالمذكرة التوضيحية لوزارة الآثار، أن موقع القصابة تقع به كنيسة القصابة البحرية وتنتشر عليها الشواهد الأثرية سواء مبنى الكنيسة والسرداب والمقابر وبئر المياه وبعض أساسات لحجرات يمكن أن تكون قلايات للرهبان.

كانت هذه تفاصيل خبر بها كنيسة وبئر مياه.. تحويل "القصابة البحرية" بمرسى مطروح إلى أرض أثرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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