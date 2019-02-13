"شعراوي" يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في إدارة المخلفات الصلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع وفد من البنك الدولي اليوم، مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك في إطار إدارة البرنامج المتكامل للمخلفات الصلبة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بوفد البنك الدولي برئاسة ليا سيجهارت رئيسة الفريق البيئي بالبنك في الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك، والدكتورة داليا لطيف كبير الأخصائيين بالبنك، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بمستوى التعاون القائم خلال الفترة الحالية بين الوزارة والبنك الدولي في عدد من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها، لافتًا إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية الأخرى للانتهاء من تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة على مستوى المحافظات كافة.

وأكد اهتمام الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي فيما يخص تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في منظومة المخلفات بالمحافظات فيما يخص مراحل الجمع وإدارة المحطات الوسيطة والمدافن الصحية بالإضافة إلى مجموعات العمل التي ستتولى الإشراف على تلك المنظومة لضمان نجاحها عند تطبيقها وضمان تحقيقها الاستمرارية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية تسعى لإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة المتراكمة في بعض المحافظات وإعادة تأهيل البينة التحتية ومصانع التدوير.

واستعرض الوزير آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والذي تنفذه الحكومة مع البنك الدولي، مؤكدًا أن هذا البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا في ظل متابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء، لافتاً إلى أن البرنامج تشرف على تنفيذه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية.

وأشار إلى أهمية دور القطاعين الخاص وغير الرسمي في منظومة المخلفات الصلبة خلال الفترة القادمة، موضحًا أنه سيتم التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والبيئة مع كافة تلك الجهات لتحقيق النجاح المطلوب وتحسين مستوى النظافة وتغيير الصورة الحالية في شوارع المحافظات.

وأكد الوزير على الأهمية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لملفات الصحة والتعليم لبناء الإنسان المصري خلال السنوات المقبلة ، مشيرًا إلى أن الرئيس أطلق عددًا من المبادرات المهمة مؤخرًا وعلى رأسها مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " 100 مليون صحة " بالمجان والتي تعتبر الأضخم والأكبر في العالم وأعقبها مبادرة "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد وفد البنك الدولي - خلال اللقاء - حرص البنك على دعم التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديم الدعم في كافة المشروعات التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة في إطار برنامج المخلفات الصلبة.

وأشار الوفد إلى وجود تعاون مع وزارة البيئة في هذا الملف خاصة من خلال تقديم الاستشارات والدراسات الخاصة بتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطن، مشددًا على ترحيبه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر البشرية بالمحافظات التي ستقوم بتنفيذ منظومة النظافة بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والدراسات الفنية اللازمة فيما يخص التخلص من المخلفات المتراكمة.