منح وزير الإسكان صلاحية قيد أو إضافة العقارات ذات التراث المعماري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتفويض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات المتعلق بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

كان الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، أدى اليمين الدستورية اليوم الأربعاء وزيرًا للإسكان أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.