برلمانية "مستقبل وطن": التعديلات الدستورية ترسخ لمزيد من الحريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس عاطف ناصر، الموافقة على تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، حول التعديلات الدستورية، والمقدمة من خُمس أعضاء مجلس النواب.
واعتبر النائب عاطف ناصر، خلال مناقشة البرلمان لتقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية المقترحة، اليوم، أن اليوم تاريخي وانتهاء للمرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن التعديلات تهدف لزيادة مساحة الحريات.
وقال: "هذا اليوم تاريخي في حياة الأمة المصرية حيث انتهاء المرحلة الانتقالية، وقدرة مصر على التنمية وريادة الشرق الأوسط بل وأفريقيا كاملة".
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