نائب لمعارضي التعديلات الدستورية: "لعنة الله على الديمقراطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

انتقد النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، ممن وصفهم بالنخبة الرافضة للتعديلات الدستورية، تحت مسمى الديمقراطية، قائلا: "لعنة الله على الديمقراطية التي تتحدثون بها.. حفظ الله الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأعلن عبدالستار، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، موافقته على التعديلات الدستورية، لافتا إلى تلك النخبة تنعم بأموال الخارج، ولا تشغل بالها بهموم المواطنين، حسب قوله.

وقال: "التعديلات مهمة في التوقيت الحالي وأصبحت ضرورة للعمل على استقرار البلاد".​