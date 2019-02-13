أخبار مصر | حزب الوفد يعلن تفاصيل الاحتفال بمئوية ثورة 19

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الوفد يعلن تفاصيل الاحتفال بمئوية ثورة 19 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى للحزب والمشرف على الاحتفال بمئوية الوفد، إن الاستعداد للاحتفال بمئوية ثورة 1919 وحزب الوفد يجرى على قدم وساق، وذلك من حيث الأستعدادات والتجهيزات التى تجرى حاليًا لتجهيز قاعة المؤتمرات الكبرى (المنارة) استعدادًا للاحتفالية الكبرى للشعب المصرى وليس الوفديين فقط.

وأضاف "الهضيبي" فى بيان اليوم، أنه تم إعداد فيلم وثائقى لهذه المناسبة الوطنية الجليلة والمشرفة لجموع المصريين كما تم الاتفاق مع فرقة الموسيقى العربية للمشاركة فى برنامج الحفل، كذلك التعاقد مع أحد كبار المطربين للمشاركة فى الاحتفالية.

وأشار إلى أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب سوف يلقى كلمة فى بداية الاحتفال يحدد فيها الخط السياسى للحزب ورؤية الحزب المستقلبية للحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية فى مصر كما يتطرق إلى هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مصرى.

وتابع الهضيبى أنه تم طبع الدعوات على شكل وثيقة والبدء فى توجيهها من الأسبوع المقبل إلى السادة المسئولين بمجلس الوزراء، وكذلك مجلس النواب وقيادات الأحزاب المصرية، بالإضافة إلى بعض رؤساء الدول العربية والأفريقية والعالمية وسفراء الدول الأجنبية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بثورة 1919 باعتبارها ثورة أثرت فى وجدان الكثير من الشعوب فى دول العالم.

وكان قد قال النائب هاني أباظة، ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يوافق من حيث المبدأ على تعديل الدستور.

وأضاف أباظة، خلال الجلسة العامة، اليوم، الأربعاء، المخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، نحن فى لحظة فارقة فى تاريخ مصر، "نتحدث عن رئيسًا منتخبًا لمصر جاء فى وقت كان هناك شبه دولة، أن لم تكن موجودة من الأساس، لم يكن هناك تعليم ولا صحة ولابنية تحتية، وبدأ الرئيس يؤسس لبناء الدولة أولًا ونطمح في أن تكون قائمة بالفعل".

واستطرد: "الرئيس يمثل العالم في محاربة الإرهاب الأمر الذي يمثل عبء ثقيل، فضلًا عن أنه يعمل كثيرًا، وهناك مشروعات كبيرة وقومية لم تكتمل بعد، هذه المشروعات التي تؤسس لبناء دولة مصرية حديثة، كلنا نطمح لها، أي منطق هذا حتى نقول له دلوقتي متشكرين عشان واحد تاني يجي يطمس هذه الإنجازات، حق الإنسان المصري أن يستفيد مما بدأه الرئيس ليعود علينا الخيرات".