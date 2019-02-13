أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يعقد دورة تأهيلية لشباب الباحثين لدعم اللجان العلمية للمجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يعقد دورة تأهيلية لشباب الباحثين لدعم اللجان العلمية للمجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مجمع البحوث الإسلامية تنظيم دورة تدريبية لشباب الباحثين بالمجمع، لدعم قدراتهم العلمية والبحثية في التعامل مع القضايا المجتمعية الشائكة والتغيرات المعاصرة لأجل طرح تلك القضايا للجمهور العام، لتحقيق الاحتياجات المعرفية للناس بعيدًا عن الغلو والتطرف، ولأجل تصحيح الموروثات الثقافية والاجتماعية الخاطئة، وذلك بالاستعانة بمتخصصين وخبراء في مناهج البحث العلمي في المجالات المعرفية المختلفة.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، محيي الدين عفيفي، أن تلك الدورة تأتي في إطار اهتمام المجمع بجانب التدريب والتأهيل العلمي للكوادر البحثية المتميزة من الشباب، وذلك لدعم اللجان العلمية بالمجمع بنماذج متميزة وقادرة على العطاء العلمي كل في مجاله وتخصصه.

وأوضح "عفيفي" أن الدورة تعتمد على التدريب العملي من خلال تكليف الباحثين بتنفيذ بعض الأعمال البحثية المباشرة، وتقسيم الباحثين إلى مجموعات مع إقامة ورشة عمل لكل مجموعة، لدعم جانب التعاون العلمي فيما بينهم، وتدريبهم على مناهج البحث في العلوم المختلفة وبناء القدرات العلمية للجمع بين الأصالة والمعاصرة، لأجل بحث القضايا المعاصرة التي تتلائم مع التحديات الموجودة بعيدًا عن النمطية وإهمال الواقع.

ولفت الأمين العام إلى أن الدورة تستمر على مدار شهر ونصف، وتقدم محاضرات نظرية وورش عمل يومية، بالإضافة إلى تقييم أسبوعي للوقوف على درجة استفادة الباحثين في كل فرع من فروع العلوم.