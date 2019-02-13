أخبار مصر | "الإنتاج الحربي" يدعم الصناعة المحلية ويشارك في معرض "صناع مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي" يدعم الصناعة المحلية ويشارك في معرض "صناع مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك وزارة الإنتاج الحربي فى معرض صناع مصر تحت شعار "معًا نستطيع" فى دورته الرابعة والمقام خلال الفترة من 13 – 16 22019 تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، بالمبنى الدائم لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر.

حيث تشارك وزارة الإنتاج الحربي بجناح خاص فى المعرض من خلال عرض العديد من المنتجات والأجزاء المكملة للعديد من الصناعات لعدد من الشركات التابعة لها متمثلة فى مصانع ( 9، 27، 45، 63، 99، 100، 270، 909، 999 ) الحربي، وتتمثل هذ المنتجات فى (المسبوكات – الشميزات بأنواعها – طنابير الفرامل – محركات القوة بأنواعها – الشفاطات الصناعية – عدادات المياه بأنواعها – موفر المياه الذكى – قطاعات النحاس – مسبوكات النحاس والألومنيوم – الكابلات الهوائية – مطورقات الألومنيوم والنحاس – أجهزة إطفاء الحريق – أسطوانات البوتاجاز سعات مختلفة – عينات من الصلب المخصوص – البطاريات الجافة بأنواعها – نماذج لمحطات معاجة المياه الجوفية والصرف الصحى ووحدات توليد قدرات مختلفة ومعدات جهاز الرى المحورى وبراميل الدباغة وماكينة قص الجلود ).

وتأتى هذه المشاركة إيمانًا من الوزارة بدورها فى دعم التصنيع المحلى وتشجيع المستثمرين داخل مصر وخارجها للإعتماد على الصناعات المحلية حيث يتيح المعرض الفرصة للمشاركين للتعرف على الهيئات الحكومية والشركات التى تصنع منتجات أو أجزاء مغذية تتكامل مع منتجاتهم والتواصل معها ومنها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.