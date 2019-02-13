البيئة تعلن السيطرة على التلوث الزيتي بالطور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة البيئة اليوم الأربعاء السيطرة على التلوث الزيتي برأس سبيل جنوب مدينة الطور في أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ، وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث بالطور التابع للهيئة العامة للبترول ومحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنه تم إجراء مسح للمنطقة، حيث تلاحظ وجود تلوث بالزيت الخام على الشاطئ بمنطقة رأس سبيل جنوب مدينة الطور بطول 200 متر تقريبا ومتوسط عرض متر واحد تقريبا، عبارة عن شريط زيتي كثيف، كما تلاحظ وجود بقع زيتية صغيرة متناثرة على الشاطئ بطول كيلومتر واحد بطول شاطئ رأس السبيل، وبمسح المنطقة البحرية المقابلة للشاطئ لم يلاحظ وجود أي آثار للتلوث بالبحر، وأن التلوث الموجود بالمياه وصل إلى الشاطئ.

وأشار البيان إلى أنه تمت سريعا إزالة التلوث من على الشاطئ باستخدام المعدات اليدوية، وتجميع المخلفات الناتجة من أعمال المكافحة في أكياس (رمال مختلطة بالزيت) تمهيدا للتخلص الآمن منها، كما تم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة، وجار أيضا مسح المنطقة جويا وبحريا للتأكد من إزالة التلوث تماما وعدم وجود أي تلوث مجددا والتعامل الفوري معه حال ظهوره.