"التعليم" توضح علاقة رقم "التابلت" المسلسل بالامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

كشفت وزارة التربية والتعليم، حقيقة ارتباط الرقم الخاص بجهاز "التابلت" الذي يجرى توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي "serial number"، بأداء الامتحان عليه.

جاء هذا في أول حلقة صوتية من مدونة "اسأل منى"، التي أطلقتها الوزارة؛ للرد على الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والإجابة على الاستفسارات.

وأوضحت الوزارة أنه لا علاقة مطلقًا بين "السيريال نمبر" وأداء الامتحانات، مشيرة إلى أن هذا الرقم يكون مدونًا على علبة الجهاز، وعلى ظهر الجهاز كذلك، ويدون في إيصال استلام "التابلت" الذي يوقع عليه الطالب وولي الأمر، وبالتالي فإن هذا الرقم يربط كل طالب بالجهاز الخاص به، ويضمن استرجاعه حال فقدانه.

وأشارت إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي يتسلمون أجهزة "التابلت" بعد دفع القسط السنوي الأول لوثيقة التأمين على الجهاز في مكاتب البريد والذي يقدر بـ١٠٠ جنيه، ثم التوجه للمدرسة لتسلمه.

وللاستماع للرسالة الصوتية: