محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أعلن النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقته على التعديلات الدستورية، مؤكدا تضمنها العديد من المواد الإيجابية التي تدعم الدولة المصرية.
جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة التعديلات الدستورية، التي تقدم بها خمس أعضاء المجلس.
وأكد بدير، أن ما يحدث في مصر من تطوير وبنية تحتية وبناء مشروعات يدعم التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلة في مد فترة رئيس الجمهورية من 4 سنوات حتى 6 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني مؤيدًا للتعديلات الدستورية: "تدعم الدولة المصرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.