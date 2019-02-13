برلماني مؤيدًا للتعديلات الدستورية: "تدعم الدولة المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقته على التعديلات الدستورية، مؤكدا تضمنها العديد من المواد الإيجابية التي تدعم الدولة المصرية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة التعديلات الدستورية، التي تقدم بها خمس أعضاء المجلس.

وأكد بدير، أن ما يحدث في مصر من تطوير وبنية تحتية وبناء مشروعات يدعم التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلة في مد فترة رئيس الجمهورية من 4 سنوات حتى 6 سنوات.