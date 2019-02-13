أخبار مصر | "البيئة": السيطرة على التلوث الزيتي بالطور في أقل من 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيئة": السيطرة على التلوث الزيتي بالطور في أقل من 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة البيئة بالسيطرة علي التلوث الزيتي برأس سبيل جنوب مدينه الطور في أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ، وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث بالطور التابع للهيئة العامة للبترول ومحافظه جنوب سيناء.

وعلى الفور، تم مسح منطقة البلاغ، حيث تلاحظ وجود تلوث بالزيت الخام على الشاطئ بمنطقه رأس سبيل جنوب مدينة الطور بمساحة (حوالى من 200 م طول ومتوسط عرض 1متر تقريبا) عبارة عن شريط زيتى كثيف، كما تلاحظ وجود بقع زيتية صغيرة متناثرة على الشاطئ بطول 1 كم متر بطول شاطئ رأس السبيل، وبمسح المنطقة البحرية المقابلة للشاطئ لم يتلاحظ وجود اى آثار للتلوث بالبحر وأن التلوث الموجود بالمياه وصل إلى الشاطىء.

وتم سريعا إزالة التلوث من على الشاطئ باستخدام المعدات اليدوية، وتجميع المخلفات الناتجة من أعمال المكافحة فى أكياس (رمال مختلطة بالزيت) تمهيدا للتخلص الآمن منها، كما تم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وجار مسح المنطقة جويا وبحريا للتأكد من ازالة التلوث تماما وعدم وجود أي تلوث مجددا والتعامل الفوري معه حال ظهوره.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تلوث زيتي بالمنطقة البحرية جنوب مدينة الطور، وذلك بعد تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغا من الصيادين العاملين بالمنطقة يفيد بوجود تلوث بالزيت الخام أمام منطقة رأس سبيل جنوب مدينة الطور بإتجاه الشاطئ.

على الفور، تم تشكيل لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس لعمل مسح لمنطقه البلاغ لتقييم الموقف واخذ عينات من التلوث ومقارنتها بالمصادر المحتملة للتعرف علي مصدر التلوث من خلال معمل بصمة الزيت بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول للدفع بمركز مكافحة التلوث البحري الزيت بمدينة الطور التابع للهيئة، للبدء الفوري في لازالة التلوث من على الشاطئ بمنطقه رأس سبيل، كما سيتم عمل مسح جوي لمنطقة البلاغ لتقييم الموقف.

وستقوم اللجنة بمتابعة أعمال مكافحه التلوث والتأكد من إزالة التلوث تماما بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث التابع لجهاز شئون البيئة لعمل مسح للشواطئ بمحمية رأس محمد للتأكد من عدم وصول أى تلوث إلى شواطئ المحمية واتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع أي تلوث حديث.